İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Balıkesir büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. İstanbul'da Buğra Kavuncu ve Balıkesir'de Turhan Çömez aday oldu.

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, sürpriz bir şekilde İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in aday olduğunu söyledi.

İYİ Parti lideri, "Turhan Çömez kardeşim de aynısını yaptı, Turhan Çömez de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Milletvekillerimizi şehirlerden aday yapmak istemiyordum. Fatih Koca'ya talimat verdim, Sincan Belediye Başkan adayımız" dedi.

BUĞRA KAVUNCU KİMDİR?

Buğra Kavuncu 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Buğra Kavuncu, Edmenton İlkokulu'nda başladığı eğitim hayatına Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak devam etti. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olurken, profesyonel kariyerine büyük potansiyel gördüğü Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başladı.

Satış, pazarlama ve yatırım konularında kazandığı bilgi deneyimi sayesinde kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. 1997 yılında USTA LLP'yi kuran isim, yapı kimyasallarına yaptığı yatırımlarla şirketinin Orta Asya'daki büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, kurumsal dünyada BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürü olarak önemli görevler üstlendi.Orta Asya'da bulunduğu süre boyunca Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi.

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2010 yılında BASF Yapı Kimyasalları'nda BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak İsviçre'ye, 2012-2016 yılları arasında ise BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak Türkiye'ye yerleşen isim, Ocak 2016'dan 30 Mart 2018'e kadar BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla yürüttüğü kariyerine devam etti. Buradaki kurumsal kariyerinin ardından 5 Nisan 2018 tarihinde İYİ Parti'deki siyasi hayatına başladı.

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak gönüllü çalışmalarda bulundu. Ayrıca, TÜSİAD bünyesinde Çalışma Grubu Üyesi unvanıyla gönüllü olarak çeşitli çalışmalarda aktif rol aldı.