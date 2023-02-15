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Son dakika haberi AFAD'dan büyük felaket hakkında açıklama

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre" açıklamasında bulundu

Giriş: 15.02.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AFAD'dan büyük felaket hakkında açıklama
AFAD'dan büyük felaket hakkında açıklama
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HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Depremin etkileri çok ayrıntılı şekilde inceleniyor. Çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858.

"2 BİN YILLIK EN BÜYÜK DEFORMASYONA DENK GELİYOR"

Deprem 2000 bin yıllık en büyük deformasyona denk geliyor. Bu deprem Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda yaşadığı en büyük deprem. Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

"YER KABUĞUNDA 7 METREYE KADAR DEĞİŞMELER VAR"

Yer kabuğunda sahadan gelen bilgilere göre de 7,3 metreye kadar yer değiştirmeler var.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kar yağan noktalarda çığ olabilir. Kırsala yakın bölgelerde çığ, heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi bulunuyor.

"400 KM'NİN ÜZERİNDE YÜZEY KIRIĞI OLUŞTU"

400 kilometrenin üzerinde yüzey kırığı oluştu. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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