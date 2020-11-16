DHA

Bilecik'te Onur Acar (30),şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu eşi Cemile Nur Acar (23) ile kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) aralarındaki başka bir ceza davasının duruşmasının çıkışında pompalı tüfekle vurdu. Kayınpeder öldü, kızının hayati tehlikesi sürüyor.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kentte geçen yıl Onur Acar ile evlenen Cemile Nur Acar, temmuz ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için Bilecik Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Bu süreçte aralarında yaşanan kavgalar nedeniyle Onur Acar ve eşi Cemile Nur Acar mahkemelik oldu. Bugün aralarındaki kavga nedeniyle açılan ceza davasına katılan Onur Acar, adliye çıkışında eşi Cemile Nur Acar ve babası Abdullah Duman'a adliye yakınındaki Cumhuriyet Parkı'nda aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açtı.

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 14 kez ateş eden Onur Acar, eşi ve kayınpederini ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Duman'ın kızı Cemile Nur Acar´ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'AVUKATLA BÜROSUNDA BULUŞUP, HEPSİNİ VURACAKTIM'

Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan Onur Acar ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Onur Acar'ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen'i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen'i aradığı ve 'anlaşmalı boşanma' konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi.

"HEPSİNİ VURACAKTIM" DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Avukat İlyas Geçgelen'in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur Acar, adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman'ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur Acar'ın ilk ifadesinde "Avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım" dediği öğrenildi.