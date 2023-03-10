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Son dakika haberi Adıyaman Valisi sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılma kararı aldı. Vali Çuhadar yaptığı açıklamada, görevinden ayrılma gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Giriş: 10.03.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adıyaman Valisi sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı
HABERTURK.COM

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevinden ayrılma kararı aldı.

Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

Çuhadar açıklamasında, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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