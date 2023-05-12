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Adana'da korkutan depremler!

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Giriş: 12.05.2023 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Adana'da korkutan deprem!
DHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.33'te meydana geldi.

7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

İlçede 4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra ise 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; ikinci deprem 7.02 kilometre derinlikte kaydedildi.

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