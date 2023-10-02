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        Haberler Gündem Son dakika haberi! Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Güncel haberler

        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem

        Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 04:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 04:10
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        Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Deprem
        #adana
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