Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 02.10.2023 - 04:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 04:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03'43'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.