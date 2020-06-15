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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması konusundaki tartışmalara değinerek, "Turnikeyle girilen tek camidir, bu ayıbın ortadan kalkması hukukun gereğidir. Ayasofya 500 yıldır cami olarak hizmet vermiş, daha sonra müze haline getirilmiştir. Ayasofya'nın zincirlerinin kırılarak ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyetinin yerine getirilmesidir. Ayasofya ile ilgili konu, Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda olan bir egemenlik meselesidir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. "Karlıova'daki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden şehidimize ve yaralanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" diyen Gül, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız olarak biz vatandaşımızın yanındayız" dedi. Pençe-Kartal Operasyonu hakkında da konuşan Adalet Bakanı, "Büyük bir başarıyla gerçekleşmekte. Kahraman Mehmetçiğimize de buradan dualarımızı gönderiyoruz. İnşallah, terörün kökünü kazıyıp bu ülkeye, ülkemize, huzurumuza kastedenlere sonuna kadar mücadelemizi yapıp bunu da başarıyla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Seçim sistemine ilişkin yapılması planlanan düzenleme hakkında bilgi veren Gül, "Seçim mevzuatı da dahil olmak üzere tüm yaklaşımlara, AK Partiye nasıl yarar değil, Ülke demokrasisine nasıl katkı sağlar açısından baktık. Zaruri yapılması gereken değişikliklerin masaya getirilmesini ve tüm partilerle müzakere edilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

CHP'nin infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) götürmesini değerlendiren Adalet Bakanı Gül, "İç tüzüğe de Anayasa'ya da uygun bir düzenleme. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunun yersiz olduğunu ve hukuki temele dayanmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Gül, "Otomatik iyi hallilik kalkacak, buna bir heyet karar verecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, kadına yönelik şiddetin engellenmesi konusunda ise "Bir cana, bir kadına daha el uzanmaması için ne yapmamız gerekiyorsa hükümet olarak, yargısal yönüyle de yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gül "Cezaevlerinde günde iki defa sayım yapılıyor, artık sayımlar parmak iziyle yapılacak. Cezaevinde olan, uzun süre annesini, babasını göremeyenler var, cezaevinden görüntülü görüşülebilecek bir sistem kuruyoruz" dedi.