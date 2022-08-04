ABD maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilan etti

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ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini açıkladı.

Becerra yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle ABD’de halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurarak, "Bu virüsle mücadelede bir sonraki seviyeye hazırız. Her Amerikalıyı maymun çiçeğini ciddiye almaya ve bu virüsle mücadele etmemize yardımcı olmak için sorumluluk almaya çağırıyoruz" dedi.

Bu kararın ardından hastalıkla mücadele için ek fon sağlanması bekleniyor. Ayrıca sağlık kurumlarının vakalar ve aşılar hakkında daha fazla veri toplamasına izin verilecek ve aşı dağıtımı hızlandırılacak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, bu yıl dünya çapında en az 26 bin 200 maymun çiçeği vakası tespit edildi. ABD’de maymun çiçeği tespit edilen vakaların ortalama yaşın 35 olduğu ifade edilerek, şu ana kadar ABD’de 5 çocukta virüsün tespit edildiği aktarıldı.

Çarşamba günkü verilere göre ABD'de vakalar 6.600'ü geçti.

Dünya Sağlık Örgütü de ayrıca maymun çiçek hastalığını en yüksek uyarı seviyesi olan "uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" ilan etti.

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