ABD, Gazze'ye havadan yardımları göndermeye başladı

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Reuters ve AP'ye konuşan 3 ABD'li yetkili Cumartesi günü ABD askeri C-130 kargo uçaklarının Gazze üzerine paletler halinde yiyecek gönderdiğini açıkladı.

Kamuoyuna duyurulmadan önce isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki yetkiliye göre, Hava Kuvvetleri Merkezi'nden üç uçak, yaklaşık 38 bin yemek içeren 66 paketi sabah 08.30'da Gazze'ye gönderdi.

Yardım, Gazze'ye gıda ulaştırmak için hava yardımları da düzenleyen Ürdün ile koordine edilecek.

BIDEN AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü" ifadesini kullanmıştı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız" demişti.