16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.
VAKA SAYISI 631 BİNİ GEÇTİ
AA'da yer alan habere göre ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu. Ülkede en büyük can kaybının New York kentinde olduğu öğrenildi. New York'ta daha önce virüsten ölenler için toplu mezarların kazıldığına dair görüntüler basına da yansımıştı.
ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ GÖZLENDİ
Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC),artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.
İTALYA'DA CAN KAYBI 21 BİN 645 OLDU
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi. Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418’e ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155’e çıktığı bildirildi.
İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 18 BİN 812'YE ÇIKTI
İspanya´da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 523 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 18 bin 812'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 90 bin 994 oldu. İtalya ve İspanya, günlük ölü ve vaka artışını düşürmeyi ve hayatı kademeli şekilde normale döndürmeyi hedefliyor.
FRANSA'DA DÜŞÜŞ OLDUĞU BİLDİRİLDİ
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 167'ye yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 560 artarak 147 bin 863'e ulaştığı öğrenildi. Fransa'daki hastanelerde bulunanların sayısının ilk kez düştüğü kaydedildi.
İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 761 ÖLÜM
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 12 bin 868 olurken, muhalefet hükümeti geç önlem almakla suçladı. Ülkedeki vaka sayısı da 4 bin 605 artarak 98 bin 476 oldu.
ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 3 BİN 804 OLDU
Almanya´da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 804´e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 132 bin 210 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 301 kişi virüs nedeniyle öldü.
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RUSYA'DA VİRÜS YAYILIYOR
Rusya´da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülkede 3 bin 388 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 24 bin 490'a ulaştı. Ayrıca, virüs nedeniyle 28 kişinin daha ölmesiyle ülkede toplam can kaybı 198´e yükseldi.
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