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        Haberler Dünya Son dakika: ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması

        ABD Büyükelçisi Flake, Türkiye ve F-16 sürecine ilişkin açıklamasında "İsveç'in NATO sürecinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:05
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        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
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        ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün içinde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin nihai imzayı atacağını tahmin ettiğini ve bunun ABD Kongresi'nin İsveç'e F-16 savaş uçağı satışını onaylaması yönünde adımlar hızlandıracağını söyledi.

        Reuters'ın haberine göre Perşembe günü yapılan özel röportajda Büyükelçi Jeff Flake, resmi onay belgesi Washington'a ulaştığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın derhal Kongre'ye F-16 satışına ilişkin bildirimi göndereceğini söyledi.

        Reuters'ın belgelerin gönderilmesi sürecinin 'birkaç gün içinde' gerçekleşmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna Flake "Evet, bekliyorum. Türkiye'de Meclis harekete geçtiğine göre

        Türkiye'nin beklemesi için hiçbir neden göremiyorum. Dolayısıyla bu Washington'a iletilir iletilmez, F-16 satışlarına ilişkin Kongre'ye gerekli bildiriminin gerçekleşmesini bekliyorum" dedi.

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        BIDEN'IN KONGRE'YE MEKTUBU

        ABD Başkanı Joe Biden dün, Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.

        Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

        Yetkili, açıklamasında, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

        ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti." değerlendirmesini de yaptı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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