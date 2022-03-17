Biden, Jinping ile görüşecek

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Çin lideri Xi Jinping ile bir telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.

ÇİN'E RUSYA BASKILARI

Rusya'nın Ukrayna saldırısını kınamayan Çin'e Batı ülkelerinden peş peşe tepkiler gelmişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Çin sorularına "Çin dünyanın geri kalanına katılmalı ve güçlü şekilde Ukrayna'nın işgalini kınamalı. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslararası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslararası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz" demişti.