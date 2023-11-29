Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Son dakika: ABD askeri uçağı Japonya'da düştü! İçinde 8 kişi vardı

        ABD askeri uçağı Japonya'da düştü

        ABD askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın içinde 8 kişi olduğu belirtiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD askeri uçağı Japonya'da düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Jiji Haber Ajansı ve diğer Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD askeri Osprey uçağı Çarşamba günü Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü .

        Yerel medya uçakta 8 kişinin bulunduğunu ve şu an için daha fazla bilgi veremeyceklerini söyledi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        42 kez Bulgaristan'a gitmiş... Seçil Erzan dosyasının kilit ismi: Ali Yörük!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        Yapay zekalı köprü reklamına inceleme
        FSM'de 100 yıllık bakım
        FSM'de 100 yıllık bakım
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Yenilenen ortaklıkla ülkeye 740 milyon dolar getiriyor
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Teknede aşk pozu
        Teknede aşk pozu
        Finlandiya'dan sınır planı
        Finlandiya'dan sınır planı
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Erkek arkadaşını 7 kurşunla öldürmüştü! Yasak aşk çıktı!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Türkiye'de neden deniz taşıyor? Denizi doldurmak felakete mi yol açıyor?
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        Defalarca bombalanan hastane böyle görüntülendi!
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        İşçi lehine tek taraflı ceza geçerli
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Habertürk Anasayfa