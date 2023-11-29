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Jiji Haber Ajansı ve diğer Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD askeri Osprey uçağı Çarşamba günü Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü .

Yerel medya uçakta 8 kişinin bulunduğunu ve şu an için daha fazla bilgi veremeyceklerini söyledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.