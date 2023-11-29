ABD askeri uçağı Japonya'da düştü
ABD askeri uçağı Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü. Uçağın içinde 8 kişi olduğu belirtiliyor.
Giriş: 29.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:17
Jiji Haber Ajansı ve diğer Japon medyasının Japonya Sahil Güvenliği'ne dayandırdığı haberine göre, ABD askeri Osprey uçağı Çarşamba günü Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü .
Yerel medya uçakta 8 kişinin bulunduğunu ve şu an için daha fazla bilgi veremeyceklerini söyledi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.