AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım

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AB yetkilisi "Putin ve Lavrov'un mal varlıklarının dondurulmasına kararı verildi" dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından başta Avrupa Birliği (AB) ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsayan geniş yelpazede ekonomik yaptırımlar uygulamaya koyması dikkati çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından ABD ve Avrupa ülkeleri ile birlikte Kanada, Japonya ve Avustralya da çeşitli yaptırımlar duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaptırımların dozu artarak devam etti.