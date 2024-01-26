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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: 9 ilde 'Sibergöz-18 Operasyonu: 28 gözaltı!

        Son dakika haberi 9 ilde 'Sibergöz-18 Operasyonu: 28 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıkladı: "9 ilde internet üzerinden sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüpheli yakalandı."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 08:47 Güncelleme: 26.01.2024 - 09:24
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        9 ilde 'Sibergöz-18 Operasyonu: 28 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-18 operasyonlarında 28 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

        Yerlikaya "29 şüphelinin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin oltalama yöntemiyle sahte sitelerini kurarak, araç kiralama bedeli adı altında gönderilen IBAN numaralarına parayı gönderdikten sonra kapora bedeli, sigorta bedeli, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        #Sibergöz operasyonu
        #Son dakika haberler
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