8 yıldır bekleyen aileye şok!

Burdur'un Bucak ilçesinde yeni aldıkları televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında küle dönen odayı 8 yıldır 'delilleri' saklamak için kilitli tutan ailenin açtığı tazminat davası reddedildi.
Bucak ilçesine bağlı Karacaören köyü Arpalık mevkiinde yaşayan İsa Gürdal (38),17 Nisan 2012 günü televizyon satın aldı. Ancak televizyon satın alındıktan 3 ay sonra bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, televizyonun bulunduğu odada olan 3 yaşındaki Melih'i alevlerin arasından anne Melek Gürdal kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, televizyonun patladığı oda küle döndü. Anne Melek Gürdal, Bucak Devlet Hastanesi'nde, Melih Gürdal ise ambulans helikopterle götürüldüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.
'DELİL AMAÇLI' 8 YIL KİLİTLİ TUTULDU
153 gün yoğun bakımda tutulan çocuk, yüzde 61 engelli kaldı. Oğulları ölümden dönen aile, hukuk mücadelesi başlattı. Yangında küle dönen odayı, aradan geçen 8 yıla rağmen 'delil' amaçlı kilitli tutan ailenin 450 bin TL istemiyle açtığı tazminat davası, Bucak 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.
'ONLARCA AMELİYAT OLDU, SONUÇ BİZİ ŞOK ETTİ'
19'uncu duruşmada verilen kararın ardından DHA'ya konuşan İsa Gürdal, "Yanan odaya baktıkça aynı kabusu yaşadık, yangında eşim Melek Gürdal, Melih'i kurtarırken yaralandı. Bir hafta tedavi gördü. Oğlum Melih ise vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı 153 gün yoğun bakımda kaldı. Onlarca ameliyatı oldu. Yüzde 61 engelli kaldı. Mahkeme açtığımız davanın 5 yıl sonra reddine karar verdi. Bugüne kadar yanık odayı deliller yok olmasın ümidiyle 8 yıl korudum. Biri hakim ile olmak üzere üç kez keşif yapıldı. Bilirkişiler yangının televizyondan çıktığını söyledi. Mahkemenin kararı bizi şok etti. Davayı kazansaydım alacağım parayı oğlumun tedavisinde kullanacaktım" dedi.
'BİR ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ'
Ailenin avukat Anıl Yetişkin de kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Anıl Yetişkin, "Mahkemeden hiç beklemediğimiz bir karar çıktı. Yangının televizyondan çıktığı gösterilir nitelikteydi. Dosyanın bilirkişiye gönderilmesi ve tazminat konusunda uzman birisinden rapor alınmasını talep etmiştik. Nasıl oldu anlayamadım ama hakim kararı gerekçeli kararında açıklayacağını söyledi. Bir üst mahkeme istinaf mahkemesi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gerekçeli karardan sonra başvuracağız" diye konuştu.
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