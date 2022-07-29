Damat adayı 71 yaşındaydı! Peş peşe tetiğe bastı!

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Evlenmek istediği yabancı uyruklu kadını vuran 71 yaşındaki Ahmet Gedik, daha sonra hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Sekü Köyü'nde meydana gelen olayda Gedik, aynı evde yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı Kırgızistan uyruklu Uktamkhan Temırova'yı (61) tabanca ile vurdu.

Zanlı, daha sonra aynı silahla intihar etti. Ahmet Gedik, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Temırova, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.