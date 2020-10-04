İHA

Kütahya'da 6 asırlık Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşunların bir bölümü çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam'ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

1400'lü yılların başında Hisar Bey'in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam'da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

SON OLARAK RESTORANA ÇEVRİLMİŞ

Kütahya Cumhuriyet Caddesi'nin başında, Küçük Çarşı'da, Karagöz Paşa Camii'nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş. 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılan tarihi yapı, sonra yeniden hamam haline getirilmiş. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen tarihi mekân, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor.