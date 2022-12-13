6 yaşında gelin! Tutuklama talebi

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını, imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun cinsel istismara uğradığı açılan davayla ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanırken, 3 sanık için 27'şer yıl hapis cezası istendi. H.K.G.'nin evlendirildiği K.İ. için cinsel saldırı suçundan ceza istendi. Baba Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve evlendirildiği K.İ. tutuksuz yargılanıyor.

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs´da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Olayla ilgili H.K.G.´nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.´nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

O DOKTORA SORUŞTURMA

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

İYİ PARTİ'DEN BAŞVURU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine, 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara uğrayan HBK’nın Anadolu Adliyesi’nde görülen davasına İYİ Parti de müdahillik talebinde bulundu.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Memleketimizi ayağa kaldıran bu olay ortaya çıktığı ilk andan itibaren İYİ Parti olarak konuyu yakın takibe almış ve AKP’nin sebep olduğu kara düzenin bu istismarı sümenaltı etmesini engellemek için gereken tüm çalışmaları yapmaktayız. Konu ile ilgili Genel Başkanımız SN. Meral Akşener yaptığı açıklamada “Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!” diyerek, faillerin en ağır cezayı alması için şeref sözü vermiştir. İşte bu doğrultuda bugün davanın görüldüğü Anadolu Adliyesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesine İYİ Parti olarak müdahillik için başvurumuzu teslim etmiş bulunmaktayız" dedi.