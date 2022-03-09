Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel (41 operasyonel tim) görev alıyor.