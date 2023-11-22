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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen G.R.U.'nun (20), 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

"EN AĞIR BİÇİMDE CEZALANDIRILACAK"

DHA'da yer alan habere göre yapılan açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.

"PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRÜYOR"

Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen G.R.U., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.