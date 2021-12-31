5. doz aşılama başladı

Son dakika haberine göre, 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı olmuş ve son doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş bireyler için hatırlatma dozu randevuları açıldı.

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