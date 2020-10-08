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KKTC sınırları içerisinde bulunan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın kamuya ait olan sahil kısmı bugün kullanıma açıldı.

KKTC hükümeti, geçen yıl alınan kararla 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışmasını başlattı. Türkiye'den üst düzey yetkililerin katılımıyla Maraş'ta 15 Şubat'ta Türkiye Barolar Birliğince "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlendi.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş'ın kademeli olarak açılım süreci başladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, dün Ankara ziyareti sırasında Maraş'ın açılmasıyla ilgili kararı duyururken Maraş'ın açılmasına dair hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını kaydetmişti.

TÜRKİYE'DEN "ÜST DÜZEY" DESTEK

KKTC'de Maraş'ın yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar Türkiye tarafından da büyük destek gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Tatar'ın Ankara ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Maraş'ın yeniden kullanıma açılmasının KKTC vatandaşları açısından önemini çok iyi bildiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, ilk adım olarak Kıbrıs Türk halkının perşembe sabahından itibaren Maraş'ın sahil şeridinden faydalanmak üzere kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kullanıma açılan bölgede hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle herhangi bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Mülkiyet haklarına saygı gösterilerek yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılarak Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." demişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise dün Maraş ile ilgili alınan kararın arından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel Maraş'ı, hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARI GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararını görüşecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BMGK, cuma günü KKTC'nin kapalı Maraş kararını kapalı oturumda ele alacak.

Toplantının yerel saat ile 15.00'da yapılması bekleniyor.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, söz konusu karardan endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması" çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söylemişti.