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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 4 ilde Kafes operasyonu! Suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi 4 ilde Kafes operasyonu! Suç örgütü çökertildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli yakalandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 08:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:44
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        4 ilde Kafes operasyonu! Suç örgütü çökertildi
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        İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

        Organize suç örgütünün; İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi.

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