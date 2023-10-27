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İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında “Zaza Doğan” organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 4️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA “ZAZA DOĞAN” ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️



OPERASYONLAR SONUCUNDA 4️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR❗️



Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “ZAZA DOĞAN” organize suç… pic.twitter.com/w4Mcmtyanv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2023

Organize suç örgütünün; İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi.