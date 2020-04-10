İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, büyükşehir statüsündeki 30 Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı.

Bakanlığın birazdan valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşacağı bildirildi.