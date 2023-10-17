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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye cinsel istismar suçundan 33 yıl hapis - Son dakika haberler

        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis

        Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmesinden beraat eden dede Hasan Yağal'a, gelinine yönelik cinsel istismar suçundan 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:32
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        3 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde karar! Dedeye 33 yıl hapis
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ı (3) öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraat eden dede Hasan Yağal (72), gelinine yönelik "cinsel saldırı" gelininden olan öz kızına ise sarkıntılık suçundan toplam 33 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulamayan mahkeme heyeti, ayrıca Müslüme'nin faili meçhul kalan katil zanlısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

        Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021'de Gülnar ilçesinin Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesinin yardım çağrısıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

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        DEDE TUTUKLANDI

        Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, diğerleri savcılık tarafından serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından dava açıldı. Tutuklu sanık Hasan Yağal, karar duruşmasında Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 8'inci kez hakim karşısına çıktı. 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, diğer aile bireyleri ise katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

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        SON SÖZÜ: BENİM SUÇUM YOK

        Son sözü sorulan sanık Hasan Yağal, "Söyleyeceğim ne olabilir. Benim hiçbir suçum yok" dedi. Mahkeme dede Hasan Yağal'ı Müslüme'ye yönelik istinat edilen tüm suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatına karar verdi. Dede Yağal'a, Müslüme'nin annesi olan gelini S. Y.´ye yönelik `nitelikli cinsel saldırı´ suçundan 28 yıl, bu ilişkiden dünyaya gelen ve torunu olarak bilinirken yargılama sırasında biyolojik olarak kızı olduğu ortaya çıkan A.Y.´ye yönelik `sarkıntılık´ suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezada indirim maddeleri uygulanmadı.

        FAİLİ MEÇHUL SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

        Adil Tıp Kurumu raporlarına göre, Müslüme'nin kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağı göz önünde bulundurularak doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirdikleri gerekçesiyle faili meçhul sanık hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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