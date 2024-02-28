Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 221 kg kaçak külçe altın ele geçirildi

        Son dakika haberi 221 kg kaçak külçe altın ele geçirildi

        Hakkari'de 221 kg kaçak külçe altın ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        221 kg kaçak külçe altın ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hakkari’de düzenlenen operasyonda 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konuldu. 3 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyon ilişkin açıklama yaptı.

        Hakkâri’de düzenlenen Altın Kaçakçılığı operasyonunda bir aracın çeşitli bölgelerine gizlenmiş halde bulunan 221 kg yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi.

        Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 450 milyon TL olan kaçak külçe altınlara el konuldu.

        Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan; 221 adet her biri 1 kg ağırlığında toplamda 221 kg yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa