REKLAM advertisement1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılının başından itibaren 881’i orman yangını, 670’i de orman dışı yangın olmak üzere bin 551 adet yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aydın’da meydana gelen yangında kullanılmak üzere Türk Hava Kurumuna ait bir yangın söndürme uçağının kırıma uğradığını hatırlatarak, sağ olarak kurtulan 3 kişilik mürettebata geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yerli imkanlarla geliştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘NEFES’ ismini verdiği bir T70 helikopterini daha envantere eklediklerini ve böylelikle filodaki NEFES sayısının 3’e çıktığını dile getirerek, “4 tane airtraktör yangın uçağımız da envanterimize dahil oldu. Adeta bizim gözümüz, kulağımız olan İnsansız Hava Araçları (İHA) yangınla mücadelede bizlerin o yangınla ilgili hem yangın esnasını hem de sonrasını simüle etmemize yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı. “10 BAYRAKTAR TB-2 İHA ENVANTERDE” Bu yıl son derece gelişmiş 10 adet yerli BAYRAKTAR TB-2 İHA’yı envanterlerine kattıklarının altını çizen Yumaklı, “Bu insansız hava araçlarımızı teknolojik donanımları da düşünerek geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez insansız hava araçlarımızın üzerinde kullanılan, ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan kameramızı da kullanmış oluyoruz. Bu kameranın hem yangın esnasındaki görüntü alma hem de diğer hususlarda veri aktarma olarak gelişmiş bir özelliğe sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu, bütün İHA istasyonlarımızda kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Rezerv güçlerin de dahil edildiğinde 14 İHA, 105 helikopter, 5 bin 172 kara aracıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü orman yangını envanterine sahip olunduğuna vurgu yapan Yumaklı, 184’ü akıllı teknoloji ile donatılmış 776 kule, 25 bin personel ve 130 bine yakın gönüllü ile beraber orman yangınları ile mücadele ettiklerini kaydetti. “YILBAŞINDAN BU YANA 1551 YANGINA MÜDAHALE ETTİK” Orman yangınları mücadele konusunda tüm ekip ve teknolojik imkan ile teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Yumaklı, “2024 yılının başından bugüne kadar 881 orman yangını, 670 de orman dışı yangın olmak üzere bin 551 adet yangına müdahale ettik. Sadece 1 Haziran ve 14 Haziran arasında 263’ü orman olmak üzere yaklaşık 590 yangına müdahil olduk. Haziran ayında günde ortalama 19 orman yangını çıktı. Yalnızca dün 28 orman yangınıyla mücadele ettik. Bunlardan bazıları kamuoyuna yansıdı bazılarını ise hızlı müdahaleyle zarar etkisini en aza indirmek için arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Her gün çıkan yangınların yaklaşık 6 ila 8’i yüksek derecede risk taşımakta ancak ekiplerimizin yerinde ve hızlı müdahalesiyle yangınlarımızı bir sonraki güne kalmadan söndürdük” açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Yumaklı, yapılan araştırmalara göre meydana gelen orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı çıktığını sözlerine ekledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise ülke genelinde çıkan yangını erken tespit edebilmek için aktif olarak görev yapan İHA'lardan gelen anlık görüntülerle Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları hakkında bilgiler verdi.