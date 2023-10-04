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        Haberler Dünya Son dakika: 2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı

        2023 Nobel Kimya Ödülü'ne kuantum alanındaki çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexi Ekimov layık görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:25
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        2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
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        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Kimya Ödülü'nün, bağımsız çalışmalarında kuantum noktalarını oluşturan EkimovEkimov ve BrusBrus ile söz konusu kimyasalın üretimini kökten değiştiren Bawendi'yeBawendi'ye verildiği açıklandı.

        Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambalarını geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tanShutterstock'tan servis edilmiştir.

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