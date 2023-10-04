2023 Nobel Kimya Ödülü'nün kazananları açıklandı
2023 Nobel Kimya Ödülü'ne kuantum alanındaki çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexi Ekimov layık görüldü.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Kimya Ödülü'nün, bağımsız çalışmalarında kuantum noktalarını oluşturan EkimovEkimov ve BrusBrus ile söz konusu kimyasalın üretimini kökten değiştiren Bawendi'yeBawendi'ye verildiği açıklandı.
Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambalarını geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedildi.
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