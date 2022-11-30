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Son dakika haberi 199 adreste operasyon! 117 gözaltı

Hatay'da yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 199 adreste 117 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapılan operasyonlarla uyuşturucunun rotası değişti" dedi.

Giriş: 30.11.2022 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hatay'da Kökünü Kurutma Operasyonu! 199 adreste operasyon! 117 gözaltı
199 adreste operasyon! 117 gözaltı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını söyledi.

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucunun arzıyla mücadeleye ilişkin Hatay'da "Kökünü Kurutma Operasyonu" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Operasyonun saat 05.00'te gerçekleştirildiğini aktaran Soylu, "Yaklaşık 441 ekip, 42 özel harekat unsuru, 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik köpeğinin de içerisinde bulunduğu, 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli şekilde yürütülen bu operasyonda 117 şüphelinin tamamı yakalanmıştır." diye konuştu.

Soylu, operasyonun teknik takip ve izlemelerle 5 aydır sürdürüldüğünü dile getirdi.

Operasyonunun satıcılar odaklı olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Burada yakalanan miktarlar var. Onlar da açıklanır ama bu operasyonda da miktardan ziyade şebekenin çökertilmesi önemlidir. Hepinizin huzurunda Hatay Emniyet Müdürlüğümüze, buradaki Narkotik Şubemize, bu koordinasyonu bütün Türkiye'de yürüten Narkotik Daire Başkanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Hatay Valimize hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Biz sabahleyin onları gönderirken Allah'a dua ettik, 'Allah'ım kaza, bela verme' diye. Kazasız, belasız bir operasyon daha bitmiş oldu. Buradan aziz milletimize şunu söylemek istiyorum; uyuşturucunun Türkiye sınırlarına girmesini sonlandırmak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Bize itimat etsinler, güvensinler. Gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle emniyet, jandarma birimlerimiz, sınırda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Kökünü kurutana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, nesillerimizi bu melun saldırının hedefi haline getirmeyeceğiz. Avrupa, istediği kadar serbest bırakabilir, istediği kadar beyinlerini uyuşturmak isteyebilir. Biz buradaki bu mücadelemizi aynı anlayışla, aynı inançla kökünü kurutana kadar devam ettireceğiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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