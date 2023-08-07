REKLAM advertisement1

Geçtiğimiz hafta oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın paylaşılan bir fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Şahinkaya’nın tepkiye neden olan fotoğraf karesinde, Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun yer almasıydı.

SAKİNE’NİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF

Daha sonra açıklama yapan Şahinkaya, Sakine Garipoğlu’nu tanımadığını söyledi. Birkaç gün sonra bu kez Sakine Garipoğlu’nun birkaç ay önce paylaştığı bir fotoğraf karesi, sosyal medyada gündem yarattı. Bir boğazın kesilişini ifade eden musluktaki makas fotoğrafı büyük tepkilere neden oldu.

CEM GARİPOĞLU’NUN O FOTOĞRAFI

Paylaşılan bu fotoğraf karesinin ardından Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu. Habertürk gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun hiç yayınlanmamış yeni bir fotoğraf karesine ulaştı.

Teslim edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Cem Garipoğlu, emniyet amirinin odasında fotoğrafı çekildi.

BOŞ BAKIŞLARI OBJEKTİFE YANSIDI

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da öldürülmüştü.

Emniyet amirinin odasındaki koltukta çekilen fotoğraf karesinde görülen Cem Garipoğlu’nun boş bakışları dikkat çekiyor. Olaydan 6 ay sonra teslim edilen Cem Garipoğlu’nun uzamış sakalları dışında teninin beyazlığı da göze çarpıyor.

AVUKATI TESLİM ETTİ

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da, Cem Garipoğlu tarafından Başakşehir’deki villada vahşice öldürülmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu, 6 ay sonra avukatı Aytekin Kaya tarafından Bahçelievler’de polise teslim edildi.

AVUKATI GÜNGÖREN’DE ALDI

Yıllardır Cem Garipoğlu’nun avukatı olan Kaya’ya Garipoğlu'nun nerede teslim edildiği tespit edilemedi. Teslim olayından sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri o bölgede yaptıkları tüm çalışmalarda kamera izine rastlamadı.

Habertürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Avukat Kaya, Güngören’de kameraların bulunmadığı bir noktada Cem Garipoğlu'nu teslim aldı. Kaya Cem’i teslim aldıktan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle buluşma noktası olan Bahçelievler’deki E5 Karayolu İncirli noktasına giderken yolu şaşırdı. Bunun üzerine kendisini bekleyen cinayet büro amirine telefon açarak yol tarifi istedi. Verilen yol tarifine göre Kaya’nın, Cem Garipoğlu’nu, Güngören ilçe sınırları içinde teslim aldığı ortaya çıktı.