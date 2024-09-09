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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 12 ilde terör örgütü operasyonu: 33 gözaltı

        Son dakika haberi 12 ilde terör örgütü operasyonu: 33 gözaltı

        12 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen "GÜRZ-13" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 09.09.2024 - 07:50
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        12 ilde terör örgütü operasyonu: 33 gözaltı
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        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın, 12 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 12 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

        YERLİKAYA: SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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