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Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara 'Sokağa Çıkma Yasağı' uygulanmasının ardından bazı vatandaşların inatla sokağa çıkmaya devam ediyor. Üstelik eldiven ve maske gibi önlemlerin de olmadığı görülüyor. Öte yandan meydanlardaki sessizlik sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara 'Sokağa Çıkma Yasağı' uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsama çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olabileceği Kızılay Meydanı ve Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında meydana ve parka gelen polis, vatandaşlara 'evde kalın' uyarısında bulundu.

'KİMLİĞİM YOK' DEYİP, ECZANEYE İLAÇ ALMAYA GİTTİ

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri meydanda dolaşan yaşlı bir adamı durdurdu. Vatandaşın halini ve hatırını soran polis, kimliğini görmek istedi. Ancak yaşlı adam “kimliğim üzerimde değil” diyerek göstermek istemedi. Bunun üzerine polis yaşlı adama nereye gittiğini sordu. Adamın, "Eczaneden hap alıp geleceğim, tansiyon haplarım var" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Denetime devam eden ekipler, ATM sırasında bekleyen yaşlı bir adamın da kimliğini kontrol ettikten sonra eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan çalışmalar kapsamında polis alışverişe giden yaşlı bir adamı durdurarak, “sağlığınız için evde kalın” uyarısında bulundu. Polisin uyarısını dinleyen adam kimliğini çıkartarak, “ben gaziyim” dedi. Kimliği inceleyen polisin, “sizin daha çok dikkat etmemiz” lazım diyerek uyardığı vatandaşa alışveriş yapmaya gitti. Cezayirli Hasan Paşa Parkında da denetim yapan polis, bankta oturan vatandaşları eve gitmeleri uyarısında bulundu. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.

PENDİK SOKAKLARI DOLUP, TAŞTI

Günden güne etkisini sürdüren korona virüse karşı önlemler artırılıyor. Buna rağmen bazı vatandaşlar önlemlere uymamak konusunda ısrarcı davranıyor. Pendik'te vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırmadan cadde ve sokaklarda gezdiği görüldü. Evde kal çağrılarına uymayıp kendilerini dışarı atan vatandaşlardan kimisinin hiçbir önlem almadığı da dikkatlerden kaçmadı. Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor.

Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar ise korona virüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor. Pendik’te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülürken, kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı.

EKİP OTOSUNA BİNMEK İSTEMEDİ: DEVLETE ZARAR VERMEYELİM

Kırıkkale’de sokağa çıkma yasağına çoğunluk uyarken, sokaklarda 65 yaş üzeri vatandaşlara da nadiren rastlandı. Ekipler de dışarıda oldukları tespit edilen yaşlıları uyararak evlerine gönderiyor. Kırıkkale merkez Ovacık Mahallesi'nde 65 yaş üzerinde sokağa çıkan iki kişi, bekçilerin ihbarı üzerine gelen polislere dakikalarca zorluk yaşattı. 86 yaşında olduğu öğrenilen bir vatandaşa da evinde kalması gerektiği hatırlatıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubunun kendilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyleyen polislerden bir paket sigara talep eden yaşlı şahıs, ardından "Beni yanlış anlıyorsunuz. Şu araba benzin yakıyor devlete zarar vermeyelim" diyerek evine dolmuşla gitmek istedi. İsmi öğrenilemeyen diğer bir vatandaş da bankaya olan senedini ödemeden gitmek istemedi. Daha sonra banka ve polis görevlilerince yaşlı vatandaş zorla ikna edildi. Polisi dakikalarca uğraşın ardından her iki vatandaş araca bindirilerek emniyete götürüldü.

65 YAŞINDA, KUŞLARI İÇİN CANINI HİÇE SAYDI

Bahçelievler’de yaşayan 65 yaşındaki Kamil Çakmakçı, sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen sokakta bulunan güvercinlerin aç kalmasına gönlünün razı gelmediğini söyleyerek her sabah güvercinleri besliyor. Her sabah motoru ile Bahçelievler Soğanlı Caddesi'nden başlayarak Haznedar Caddesi’ne kadar hayvanları besleyen Çakmakçı, bir yandan da hayvansever vatandaşlara yem satarak geçimini sağlıyor. Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri Çakmakçı’nın durumunu görmezden gelmeyerek yardım elini uzattı. Zabıta ekipleri tarafından evine gönderilen Çakmakcı’ya güvercinlerin beslenme sözünü ise yine zabıta ekipleri verdi.

Her gün Çakmakçı’nın kuşları beslediği alanda servise çıktığını söyleyen minibüs şoförü Adıgüzel Şamyıldız, “Durağımız burası olduğu için her servis geldiğinde kendisine 1-2 TL ödeme yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. O da bizden aldığı ücret karşılığında kuşlara yem veriyor. Geçimini bu şekilde sağladığını biz biliyoruz. Kendisini uyardık senin için sakıncalı Kamil Amca virüs var dedik. Gerekirse aramızda bir miktar ödeme toplayalım dedik ama kabul etmedi” dedi.

SAKARYA'DA TEDBİRLERE UYMAYAN DÜKKAN VE VATANDAŞLARA CEZA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından ülke genelinde korona virüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması kapsamında mart ayı içerisinde ekiplerin yaptığı faaliyetler açıklandı. Polis ekiplerince şehrin giriş ve çıkışlarında oluşturulan sabit noktalar ile şehrin muhtelif yerlerinde seyir halinde 12 bin 27 araç durdurularak, 20 bin 247 sürücü ve yolcu evlerinde kalmalarına yönelik bilgilendirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda da anons sistemi ile polis araçlarından vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik anonslar yapıldı. Tedbirler kapsamında polis sorumluluk bölgesinde bulunan 3 bin 436 umuma açık yerin faaliyetine de geçici süreliğine son verildi.

Polis ekiplerince yapılan denetimlerde, korona virüs tedbirlerine uymayarak faaliyette bulunduğu tespit edilen; 18 kahvehane/kıraathane, 4 çay bahçesi, 3 lokanta ile 1 kuaföre idari, 9 kahvehane/kıraathane, 1 kafeterya ile 1 berber dükkanına da adli işlem yapıldı. 14 günlük karantina süresine uymadığı tespit edilen 1 kişiye adli işlem yapılırken, ruhsatlarında yazan yolcu kapasitesinin yüzde 50'sinden fazla yolcu taşıdığı tespit edilen 5 toplu taşıma aracına adli, 3 toplu taşıma aracına idari işlem uygulandı. Sokağa çıkmaları sağlıkları açısından kısıtlanan 65 yaş üstü bin 453 vatandaşın ihtiyaç talepleri yerine getirilirken, bin 527 vatandaş ikaz edilerek evlerine gönderildi. İkazlara uymayan 10 vatandaşa ise idari işlem yapıldı.

TAKSİM VE ÜSKÜDAR MEYDANLARINDA SESSİZLİK SÜRÜYOR

İstanbulluların Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaması üzerine meydanlar boş kaldı. Üsküdar Meydanı ve iskelesinde sessizlik devam etti. Vapur iskelesi ve otobüs duraklarında kimsenin olmadığı dikkat çekti.

Günlerdir boş kalan Üsküdar Meydanı'nda bulunan güvercinler ise aç kaldı. Salacak sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan ve gezen vatandaşlar görüntülendi. Polis ekipleri megafonla sahilde bulunanları uyardı.

Günün her saatinde hareketli olan İstanbul'un meydanlarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günlerini geçiriyor. İstiklal Caddesi'nde hizmet veren tarihi nostaljik tramvayında yolcusuz sefer yapmaya devam ettiği görüldü.

DİYARBAKIR KENT MEYDANI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ile üstündekilere getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı Kent Meydanı boş kaldı.

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