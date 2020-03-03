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Meclis'teki grubu bulunan partilerden CHP, MHP ve İYİ Parti liderleri, haftalık grup toplantılarında İdlib'de düzenlenen saldırı sonrası 34 askerin şehit olmasını gündemlerine taşıdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Şehitler tepesi" tartışması konusunda, "Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüzbinlerce şehit var, dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? İnsanda biraz vicdan olur" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise İdlib saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "birkaç şehit" ifadelerine tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener de, "Bu millet, cumhuriyetini şehitlerine borçludur.

CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanları partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında konuştu. Gündemde İdlib'de 34 askerin şehit olması vardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ŞEHİTLER TEPESİ" YANITI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehitler tepesi" tartışması konusunda, "Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüzbinlerce şehit var, dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? İnsanda biraz vicdan olur" dedi. Suriye'deki durumu değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da... Biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz, komşuda savaş, yangın istemiyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine yönelik eleştirilerine tepki gösteren CHP lideri, "Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale vatan toprağı. Vatan toprağı burası. İdlib ile Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline... Nasıl bir anlayış, nasıl bir tarih bilgisi, nasıl bir cehalet. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri bir tutacaksan orası Süleyman Şah Türbesi'dir. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadın mı? Bayrağını indirmedin mi? Bana Çanakkale diyorsun. Bu beceriksizliğe, acziyete bakın. Acizlik için ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Gazi Mustafa Kemal, 'Ben size ölmeyi emrediyorum' derken neredeydi? Cephedeydi. Beyler siz neredesiniz? 33 erini şehit olmuş siz neredesiniz? Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyor" dedi.

BAHÇELİ: GÖREV DÜŞSÜN CEPHEYE GİDERİM

MHP lideri Devlet Bahçeli, İdlib saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kendi payıma konuşuyorum, görev düşsün koşa koşa cepheye gider, mevziye girerim. Allah nasip eder şehit olur, gazi olurum. Kanımın son damlasına kadar vuruşur, son takatime kadar mücadele ederim" dedi. Rusya'ya sert mesajlar veren MHP lideri, "Rusya'nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir. Gizli ajandanın sayfaları birer birer aralanmıştır. Bugün Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Hodri meydan ayı gelirse gelsin göreceği sadece bozkurt ruhununun dirilişi ve kahramanlığıdır" diye konuştu. "Şehitler Tepesi" tartışmasına da değinerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren MHP lideri, "Vay gafil vay, demek şehitler tepesini boş tutacaksın öyle mi? Bize göre bunun adı vatana ihanet, şühedaya hakarettir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylerken hiç mi gocunmadın?" ifadelerini kullandı. Hatay konusuna da değinen MHP lideri, "Hatay'da gözü olanın gözünü oyarız" dedi.

AKŞENER: BU MİLLET CUMHURİYETİNİ ŞEHİTLERİNE BORÇLU

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında, milletvekillerinden ricada bulunarak, kendisini alkışlamamalarını rica etti. Diğer yandan İYİ Parti grubu Meclis sıralarına şehitlerin fotoğrafları ile Türk Bayraklarını yerleştirdi. Akşener konuşmasına ise 37 şehidin isimlerini okuyarak başladı. Akşener, "Mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İdlib'de şehit olan askerleri anarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "birkaç şehit" ifadelerine tepki gösteren Akşener, "Bu millet, cumhuriyetini şehitlerine borçludur. Ama Cumhuriyetimiz, her alanda öyle bir gelişme göstermiştir ki, şehitlerimizin adları da, bunun mimarları olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. İşte bu millet, şehitlerine olan borcunu gelişmeyle, refahla, geleceğe duyduğu umutla ödemiştir. Şimdi aynı başarıları, Cizre’de, Afrin’de, Elbab’da, İdlib’de verdiğimiz şehitlere de borçluyuz" dedi