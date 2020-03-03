Kılıçdaroğlu'ndan 'şehitler tepesi' yanıtı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, Suriye'de yaşananlara değindi. "Hepimiz ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz" diyen CHP lideri, "Türkiye iyi yönetilmiyor. Savrulan bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıyayız. Söylenmesi gereken çok şeyi söyledik, öneriler getirdik. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle, sıradan bir coğrafyada değil. Stratejik bölgede dedik. Egemen güçlerin bu ülkeden nasıl kovulduğunu biliyorlar mı? Milli Kurtuluş Savaşı'nın nasıl verildiğini biliyor mı? Defalarca uyardık, egemen güçlerin bu bölgede taşeronluğuna soyunmak en büyük tehlikedir dedik. Defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Yanlış yapıyorsunuz dedik" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Komşunuzun rejimini değiştirmek için özel çaba harcıyorsunuz. Size ne? Uluslararası arenaya taşırsın bunu. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir siyaseti savunmadık. Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da... Biz kendi bölgemizde savaş istemiyoruz, komşuda savaş, yangın istemiyoruz. Yanlış yapıyorsunuz dediğimde, doğruya tahammül edemiyorlar" ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU'NUN PARÇALANMASI KİMİN İŞİNE YARIYOR?

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"26 Şubat 2006, Erdoğan konuşuyor, "Biz Ortadoğu'da, BOP'un içinde eş başkanız. biz orada görev ifa ediyoruz. Böyle bir görev seçilerek verilmiştir." Sana bu görevi kim verdi? Çık bu milletin önünde açıkla. Ortadoğu'yu kan gölüne döndüreceksin diye talimatı kim verdi?

4 Mart 2006, Türkiye'nin Ortadoğu'da bir görevi var. Biz BOP'un eş başkanlarından birisiyiz ve bu görevi yapıyoruz." Sana ne Ortadoğu'dan. Neden egemen güçlerin talimatına göre görev alıyorsun? Zaman zaman Erdoğan da gerçekleri görüyor; "Bizi Suriye'deki kanlı batağın içine çekmek isteyenlere karşı soğukkanlı olmalıyız. Büyük devlet, hadiseler karşısında aklı selimle düşünebilen devlettir" diyor. Doğru mu doğru. Ne oldu da bundan vazgeçti? 5 Aralık 2017'de, "Biz ÖSO'yu ey ABD seninle birlikte kurduk ya. Bundan önceki Obama yönetimiyle kurduk" diyor.

Herkesin vicdanına sesleniyorum. ÖSO'yu ABD'nin telkiniyle niye, hangi gerekçeyle kurarsınız? Ortadoğu'nun parçalanması kimin işine yarıyor? Ortadoğu'yu anlamak için Zeytindağı'nı okuyacaksın."

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TALEBİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 34 askerin şehit olduğu İdlib saldırısı sonrası TBMM'ye olağanüstü toplantı çağrısı yaptıklarını hatırlatarak, "Bu kadar şehidimiz varsa, TBMM'nin toplanması lazım dedik. Bunu siyasi polemik konusu yapmayacağız dedik. CHP olarak, TBMM'nin kapalı oturum yapılmasını istedik. Kapalı olmasının nedeni, açıklanmaması gereken bilgiler olabilir ama 600 milletvekiline bilgi verilsin istedik. Parti sözcümüz hiçbir polemik konusu yapmadan, toplantı çağrımızı duyurdu. Kavga, polemik istemiyoruz, gerçekleri istiyoruz. Yine ses yok. TBMM Başkanı ile görüştüm" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci gün, ikinci gün kimse yok; üçüncü gün Sayın Erdoğan İstanbul'da bir toplantı yaptı. Şehitlerimiz var ekonomiden, işsizlikten, başarılarından bahsetti. Bir de benden bahsetti. Gerçekten dinleyince memleketin haline bir kez daha üzüldüm. Biz ne kadar sorumlu, beyefendi ne kadar sorumsuz davranıyor. 'Kılıçdaroğlu beni aramadı'. Arayacak olan ben değilim, sensin. Bu durum şunu gösteriyor; bir Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Koskoca Türkiye'nin sigortası yok. Bu açıklamayı duyunca, gerçekten çok üzüldüm. İnsanda biraz vicdan, ahlak olur. Daha şehitlerimizin cenazesini toprağa vermemişiz sen nasıl böyle konuşursun. Nasıl bir yönetim anlayışıdır, nasıl bir kibirdir? Nasıl böyle konuşma yaparsın?"

ŞEHİTLER TEPESİ TARTIŞMASI

"Şehitler tepesi" tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "'Şehitler tepesi boş kalmayacak' diye bir açıklama yaptı. Şehitler tepesi zaten boş değil ki o tepede yüzbinlerce şehit var, dalgalanan bayrağımız var. Sen öyle bir pozisyon alıyorsun ki, neden daha fazla şehit Türkiye'ye gelmiyor? İnsanda biraz vicdan olur. O gece on binlerce anne uyumadı. O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bakanları, Genelkurmay Başkanı yoktu. Neredeydiler o gece? O gece devletten bir kişi vardı Hatay Valisi. Oradaki erlerin, annelerin, babaların dertlerini ben dile getirmeyeceğim de kim dile getirecek? Biz yüzbaşının annesi 'Bunları söylemezsen hakkımı helal etmem' diyor" ifadelerini kullandı.

"Milletin önüne çıkıp bir açıklama yapmadılar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "O gün çıkmadılar, ertesi gün de çıkmadılar. 2 gün sonra Genelkurmay Başkanı bir tweet attı. Bu tablo Türkiye'nin iyi yönetilmediğini gösteriyor. 3'üncü gün çıkıyorsun. Çıkıyorsun yine söz etmiyorsun, konuşmanın sonunda söz ediyorsun. Bunlar mı vatansever, bunlar mı Türkiye'yi emperyal güçlerden koruyacaklar? Benim güvenlik güçlerimi öldüren her devlet benim düşmanımdır. Hiç kimse unutmasın, biz saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açtık. Vatan kadar, bayrak kadar değerli bir şey yoktur" diye konuştu.

"HERKES EŞİT ŞARTLARDA ASKERLİK YAPACAK"

Bedelli askerlik konusunda konuşan CHP lideri, "Bu memleketin her karış toprağında şehitler var. Bu beyefendinin bu ülkenin nasıl kurulduğundan haberi yok. Sen Beştepe'de oturacaksın, fakir fukaranın çocuğu şehitler tepesinde... Para babalarına Sevda Tepesi, fakir fukaraya şehitler tepesi... Hangi milletvekilinin çocuğu İdlib'de? Hangi üst düzey yöneticinin çocuğu İdlib'de? Hangi para babasının çocuğu İdlib'de? Kimin çocukları orada? Hepsi bedelli askerlik yaptı. Herkes eşit şartlarda askerlik yapacak. Seni kefenle karşılayanlar vardı, niye göndermiyorsun?" dedi.

"Hangi Kuva-i Milliye'ci egemen güçlerden aldığı parayla mücadele etti?" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlar vatanları için mi mücadele ediyor? Para vermezsen hepsi isyan edecek? Vatanı, bayrağı için isyan eden insan para mı alır?" ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE İLE İDLİB'İ BİR TUTUYORSAN..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendine yönelik eleştirilerine tepki gösteren CHP lideri, "Çanakkale ile İdlib'i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale vatan toprağı. Vatan toprağı burası. İdlib ile Çanakkale'yi bir tutuyorsan vay bu memleketin haline... Nasıl bir anlayış, nasıl bir tarih bilgisi, nasıl bir cehalet. Eğer Çanakkale ile Suriye'de bir yeri bir tutacaksan orası Süleyman Şah Türbesi'dir. Sen Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadın mı? Bayrağını indirmedin mi? Bana Çanakkale diyorsun. Bu beceriksizliğe, acziyete bakın. Acizlik için ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Gazi Mustafa Kemal, 'Ben size ölmeyi emrediyorum' derken neredeydi? Cephedeydi. Beyler siz neredesiniz? 33 erini şehit olmuş siz neredesiniz? Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyor" dedi.

"Trump'a, Putin'e, Merkel'e bilgi veriyorsun ama 600 milletvekilinin olduğu Gazi Meclis'e bilgi vermiyorsun. Niye bilgi vermiyorsun?" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim sorularımız var. Milletin önünde soramadığımız sorular var. Koşa koşa Putin'e gidiyorsun, 600 milletvekiline gelmiyorsun" diye konuştu.