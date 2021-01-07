Olay, geçtiğimiz ay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının önerdiği bir kuaför salonuna giden Avukat Bahar Ekinci, saçını boyatmak istediğini söyledi.
İHA'nın haberine göre, saçlarını sarıya boyatan Ekinci'ye kuaför salonu çalışanları, dip boyasının gelmesi ile tekrar gelmesini söyledi. İkinci kez kuaföre giderek saçlarını boyatan Ekinci, evine döndüğünde saçlarının döküldüğünü gördü.
Büyük şok yaşayan Ekinci, kuaför salonuna giderek yaşadığı durumun sebebini sordu. Kuaför salonu sahibi durumla ilgili tepki vermeyince 420 TL ücreti ödeyen Ekinci, daha sonra evine gitti. Saçlarının dökülmesinin sonrasında büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ekinci, olayla ilgili tazminat davası açacağını söyledi.
"SAÇLARIM ÖBEK ÖBEK DÖKÜLDÜ"
Yaşadığı olayı anlatan Ekinci, "Yakınımın tavsiyesi üzerine bir kuaföre gittim, özellikle sarı saç istediğimi söyledim. Saçımı sarıya boyadı ve dip boyası geldiğinde tekrar gelmemi söyledi. 2. kez gittiğimde saçımı yıkamadan sonra saçlarımın öbek öbek döküldüğünü fark ettim ve bunun ne olduğunu sordum. Hiçbir tepki vermedi. Salonda personelinin yanında kendisi ile polemiğe girmemek için ücretini sordum. Saçımı yakmasına rağmen benden 420 TL para aldı ve hiçbir şekilde özür dilemedi. Daha sonra eşim kendisini aradığında ise saçma bir savunma yaparak beyne çok yakın olduğunu kopmaların o yüzden yaşandığını söyledi. Fakat kopan yerlerde boya dahi yoktu. Her gün insanlarla iç içeyim görünüm her kadın gibi benim için de önemli. Günlerdir moralim çok bozuk” diye konuştu.
Avukat Ekinci saçının düzelmesinin en az 1-2 yılı alacağını belirterek, buna benzer çok sayıda emsal kararlar olduğunu belirti. Ekinci, kuaför işletmecisi hakkında maddi tazminat davası açtığını da söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!