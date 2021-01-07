İHA

Olay, geçtiğimiz ay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının önerdiği bir kuaför salonuna giden Avukat Bahar Ekinci, saçını boyatmak istediğini söyledi.

İHA'nın haberine göre, saçlarını sarıya boyatan Ekinci'ye kuaför salonu çalışanları, dip boyasının gelmesi ile tekrar gelmesini söyledi. İkinci kez kuaföre giderek saçlarını boyatan Ekinci, evine döndüğünde saçlarının döküldüğünü gördü.

Büyük şok yaşayan Ekinci, kuaför salonuna giderek yaşadığı durumun sebebini sordu. Kuaför salonu sahibi durumla ilgili tepki vermeyince 420 TL ücreti ödeyen Ekinci, daha sonra evine gitti. Saçlarının dökülmesinin sonrasında büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ekinci, olayla ilgili tazminat davası açacağını söyledi.

"SAÇLARIM ÖBEK ÖBEK DÖKÜLDÜ"

Yaşadığı olayı anlatan Ekinci, "Yakınımın tavsiyesi üzerine bir kuaföre gittim, özellikle sarı saç istediğimi söyledim. Saçımı sarıya boyadı ve dip boyası geldiğinde tekrar gelmemi söyledi. 2. kez gittiğimde saçımı yıkamadan sonra saçlarımın öbek öbek döküldüğünü fark ettim ve bunun ne olduğunu sordum. Hiçbir tepki vermedi. Salonda personelinin yanında kendisi ile polemiğe girmemek için ücretini sordum. Saçımı yakmasına rağmen benden 420 TL para aldı ve hiçbir şekilde özür dilemedi. Daha sonra eşim kendisini aradığında ise saçma bir savunma yaparak beyne çok yakın olduğunu kopmaların o yüzden yaşandığını söyledi. Fakat kopan yerlerde boya dahi yoktu. Her gün insanlarla iç içeyim görünüm her kadın gibi benim için de önemli. Günlerdir moralim çok bozuk” diye konuştu.

Avukat Ekinci saçının düzelmesinin en az 1-2 yılı alacağını belirterek, buna benzer çok sayıda emsal kararlar olduğunu belirti. Ekinci, kuaför işletmecisi hakkında maddi tazminat davası açtığını da söyledi.