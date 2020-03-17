17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm dünyayı saran Koronavirüs (Coronavirus) Türkiye'yi de etkiledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 47 kişinin gözetim altında olduğunu söylerken, alınan önlemler sonrası vatanadaşlar sokağa çıkmamayı tercih etti. İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 44 oranında düşerken, trafik yoğunluğu da yüzde 30'larda seyretti.
Koronavirüs etkisi tüm dünyada sürerken, Türkiye'de alınan tedbirler sayesinde virüsün yayılması kontrol altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konduğunu ve Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir" ifadelerini kullandı.
Dünyada ise rakamlar gün geçtikçe artarken, toplam enfekte olan hasta sayısı 180 bini, yaşamını yitirenlerin sayısı da 7 bini aştı. Çin'in ardından İtalya'da da artan salgın dünyada korku yarattı.
TÜRKİYE'DE SIKI TEDBİRLER
Türkiye'de ise alınan sıkı tedbirler neticesinde Koronavirüs'ün yayılması engellendi. Diğer yandan okullara ara verilmesi, camilerde cemaatle namaza ara verilmesi, konser sinema gibi etkinliklerin iptal edilmesi ve kafe restoran gibi işletmelerin kapatılması gibi tedbirler sonrası vatandaşlar da sokağa çıkmamayı tercih etti.
Alınan tedbirler İstanbul trafiğine de yansıdı. Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'da vatandaşların büyük bölümünün toplu ulaşımı kullanmaması sonucu günlük toplum ulaşım sayısı 7.3 milyondan dün itibariyle 4.1 milyona düşerek, yüzde 44 indi.
İstanbul trafiğinde ise sakinlik hakim. Trafik yoğunluğu yüzde 30'larda seyrederken, trafik kazaları ile yol bakım çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda yoğunluk oluşuyor.
Anadolu Yakası'nda Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle trafik hafif yoğunlukta seyrederken, iki yaka arasında geçişler çift yönlü olarak açık. Avrupa Yakası'nda Haliç'te ve TEM Altınşehir-Halkalı yönünde meydana gelen trafik kazası ve Mahmutbey Gişeler'de trafik yoğunluğu sürüyor.
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