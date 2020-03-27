27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Çiğli ilçesinde, cezaevinden izinli çıkıp eski eşi Habibe Çevik (43) ile kız kardeşi Fatma Akta'yı (40) öldüren Göksel Sağlam'ın (48) cezası belli oldu
Çifte vahşet, geçen 19 Haziran'da saat 19.00 sıralarında, Köyiçi Mahallesi 8082/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Başka bir suçtan tutuklu olan Göksel Sağlam, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli çıkıp, 2 çocuğunun annesi Habibe Çevik'in yaşadığı eve gitti.
İKİSİNİ DE BAŞLARINDAN VURDU
Sağlam, yanında getirdiği tabancayla Habibe Çevik ile kız kardeşi Fatma Akta'yı başlarından vurarak öldürdü. Kaçan Sağlam, kısa sürede yakalandı. Sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.
MAHKEME 'İYİ HAL İNDİRİMİ' UYGULAMADI
Duruşma savcısının bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ettiği duruşmada son sözü sorulan Sağlam, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Göksel Sağlam'ı, Habibe Çevik ve Fatma Akta'ya yönelik 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca kız kardeşlerin annesi Hatice Çevik'e yönelik tehdit suçundan da 4 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezalarda haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.
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