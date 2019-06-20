İzmir'in Çiğli ilçesinde dün akşam saatlerinde dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giren G.S. geçtiğimiz günlerde izne çıktı. Cezaevine geri dönecek olan G.S. (47),izninin son gününde eski eşi olan Habibe Çevik'in (42) evine gitti. Burada Çevik ile sözlü olarak tartışan G.S., tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

KURŞUN YAĞDIRIP ORADAN KAÇTI

İHA'daki habere göre G.S., eşine ve baldızı Fatma Akdağ'a (39) kurşun yağdırarak evden kaçtı. Bu sırada söz konusu adresin yakınında devriye atan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri elinde tabanca bulunan saldırgan G.S.'yi kovalamaya başladı.

POLİS ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucunda, havaya uyarı ateşi açan polis G.S.'yi suç aleti ile birlikte etkisiz hale getirerek kıskıvrak yakaladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar da, hemen durum sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine Çevik'in evine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Akdağ'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

İKİ KADININ DA İKİ ÇOCUĞU VARDI

Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi. Çevik ile kardeşi Akdağ'ın cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Öte yandan, ölen iki kadının ikişer çocuğu olduğu öğrenildi.