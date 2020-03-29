29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Astrolog Dinçer Güner, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında 2020 yılında yaşanan olayı ve yaşanması beklenen gelişmeleri yorumladı.
Güner, gezegenlerin hareketlerini değerlendirirken, "Plüton ve Satürn'ün bir araya gelmesi tarihte büyük olaylara neden olmuş. Hicret, 1. Dünya Savaşı, ekonomik krizler, devletlerin yıkılması, Rönesans gibi olaylar yaşanmış. Dünya düzenini değiştiren bir takım olaylar olmuş" dedi.
KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?
Koronavirüs salgınını işaret eden Dinçer Güner şunları söyledi:
"Oğlak burcunun sembolize ettiği konuları yıkmaya başladı. Ekonomi, finans, yaşlı insanları sembolize eder. Satürn ve Plüton, Oğlak burcunda yıkım başlattı. Bu yeni bir düzen. 'Bu kaos ne zaman biter' derseniz 21 Haziran'da bir tutulma olacak. Bu tutulma, bu konunun biteceği bir zamanı gösteriyor."
"DİJİTAL PARALARA GEÇİLECEK"
"Kova'nın temsil ettiği konularda yapılanma olacak" diyen Güner, "Kova özgürlük, insan hakları, teknoloji demek. Bu sene sonu itibariyle, dijital paralara geçiş yapılacak. Büyük bir ekonomik yapılanmaya doğru gidiyoruz. 2,5 sene kesintisiz Kova'da kalacak. Mart-Temmuz arası fragman. İnsan haklarına müdahale olursa çok büyük olaylar meydana gelecektir. Satürn'ün Kova'ya geçmesiyle hükümet ile halk ya da hükümetler arası problemler, gerilimler olacak. Özgürlük, bağımsızlık, eşitlik, cinsiyet hakları gündemde olacak" diye konuştu.
Bundan sonraki öngörülerini açıklayan Dinçer Güner, "AB dağılacak. ABD'yi toprak bütünlüğü ve ekonomik açıdan zor dönem bekliyor. Yeni düzen olarak Rusya ve Çin çok güçlenecek. ABD merkezli dünya düzeni gerileyecek. Çin için 200 yıllık bir güçlenme süreci başlıyor. 28 Haziran'dan sonra uluslararası ilişkiler ön planda olacak."
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