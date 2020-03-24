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Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken 31 Aralık 2019 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu olan astrologlar Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2020 için yaptığı öngörüler yeniden gündeme geldi.

İşte astrologlar Hande Kazanova, Öner Döşer ve Dinçer Güner'in 2020 tahminleri...

HANDE KAZANOVA: MART AYINDA BÜYÜK FELAKETLERE DİKKAT

2020 çok büyük tamamlamaların, büyük değişimlerin, başlangıçların yılı... 21 Aralık 2020 geldiğinde Jüpiter ve Satürn döngüleri hava elementinde 20 yıllık yolculuğuna başlayacak bu insanoğlunun ayağa kalktığı dönem. Çok daha hümanist bir dönem bilimin teknolojinin daha çok öne çıktığı bir dönem.

22 Mart’ta Satrün Kova burcuna geçecek. Bu dönem 2 Temmuz’a kadar gerileme hareketiyle sürecek. Kova burcu toplumla, halkla bağlantılı bir burç. Bu dönemde bu konular ön plana çıkacak.

Bu yıl 6 güneş tutulması olacak. Normalde 4 tane oluyor.

12 Ocak'taki tutulma önemli ilk tutulma. Burada Satürn-Plüton kavuşması var... Bu büyük ekonomik sorunlar demek.

Bu iki gezegenin kavuştuğu zamanlar tarihte hep önemli olaylar olmuş.

M.S. 410 yılında Batı Roma yıkılmış, 711'de Tarık Bin Ziyad İspanya'yı fethetmiş, 1212'de Haçlı Seferleri başlamış, 1518'de Martin Luther reform hareketini başlatmış, 1914'te I. Dünya Savaşı çıkmış, 2001'de 11 Eylül saldırıları olmuş.



Bu iki gezegen yan yana geldiğinde tarihin akışını değiştiren, iz bırakan sistemleri değiştiren çok önemli olaylar yaşanıyor.

2020'de Satürn ve Plüton Oğlak burcunda bir araya gelecek ve yanlarında bir de Jüpiter olacak. Şirketler, kurumlar, devletlerdeki yozlaşmalar bu zamanlarda ortaya çıkıyor.

Oğlak burcu devleti temsil eden bir burç, ambargolar ekonomik yaptırımlar devreye giriyor.

Bu dönem düzenlerin değiştiği kartların yeniden dağıtıldığı bir dönem..

Jüpiter-Plüton kavuşumu 3 kez önemli adımları devreye sokacak.. 5 Nisan, 30 haziran, 12 kasım tarihleri çok önemli..

Gezegen gerilemeleri önemli. 13 Mayıs’ta Venüs ikizler burcunda gerileyecek.

Mars Koç burcunda gerileyecek.

Mart ayına özellikle dikkat etmek gerek. Bazı felaketler için dikkatli olmak gerek.

Çin ve İran’a dikkat etmek gerek. Çin’de büyük olaylar yaşanacak.

Bu sene çalışarak, didinerek bazı şeyleri elde edeceğiz. Sorumluluklar ve ödevler kişisel tatminin ötesinde önemli olacak.

Bu sene hak edenler saygı görecek.

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ÖNER DÖŞER: MARS-SATÜRN KAVUŞMALARI BÜYÜK SALGINLARI İŞARET EDİYOR

Geçen yol resesyondan bahsetmiştik bu yıl o daha da büyüyecek özellikle ABD açısından dikkat çekici bir zaman dilimi.

İklim değişiklikleri döngülerinden birine giriyoruz. 11 yıllık döngülerle gelen Güneş lekesi sayılarının azalması takip ediliyor.

Güneş lekelerinin görülmesi azaldığında büyük ekonomik sıkıntılar oluyor. Şu an minimum dönemine girdik. Güneş lekesi görülmeyen gün sayısı rekoru kırıldı. ABD bu döngülerde ya savaşa giriyor ya depresyona giriyor.

Bu yılın başrol oyuncusu Donald Trump ve Boris Johnson. Ekonomisi çok iyi görülen Almanya’nın da bu yıl sıkıntıları olacak.

Jüpiter, Satürn, Plüton’un üçünün aynı burçta Oğlak'ta bir araya geldiği çok önemli tarihler var mesela M.Ö. 1894. Babil Krallığı'nın kuruluşu o günden beri ilk kez bir araya geliyorlar.

İnsanlık tarihinin çok büyük bir dönüşümün başlarındayız. 2020 Kasım’dan sonra bu dönüşümün içine giriyoruz.

Bildiğimiz kapitalizmin sonuna geldik. Bildiğimiz ekonomik sistemlerin sonuna geldik. ABD’nin astroloji haritası bize bunu gösteriyor.

Bu yıl özellikle mart ayına dikkat çekmek istiyorum. Sert etkiler barındırıyor.

Tüm dünyada 5-9 Mart’a özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Mars ve Satürn kavuşumunun etkili olacağı bir dönem. 31 Mart itibariyle bu iki gezegen Kova burcunun ilk derecesinde kavuşacaklar..

Mars-Satürn kavuşumları dünya astrolojisinde büyük alimler tarafından izlenen döngüler. Bu alimlerden 19. yüzyılda yaşamış Osmanlı astroloğu Sadullah El Ankaravi, bu kavuşumları büyük salgınlarla bağdaştırıyor. Büyük askeri hareketlenmelerle bağdaştırıyor.

Mars ve Satürn’ün Kova burcundaki kavuşmalarını o zaman 19. Yüzyılda veba varmış veba salgınıyla bağdaştırıyor. Salgın hastalıklara çok dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi bu çok önemli.

Bir de bu yıl kuraklık riski var..

İlk Amerikan ekonomik paniği 1819 yılında bu üç gezegenin kavuşumunda yaşanmış. İlk bankaların batması yaşanmış. Amerikan ekonomisinde bir şeyler olması ihtimali yüksek ve Donald Trump kadersel olarak bunun için seçilmiş kişi.

3 Kasım 2020’deki Amerikan seçimleri belki de tarihte politikanın çirkin yüzünün en çok görüldüğü seçimler olacak.

İklim değişikliği döngülerinde 100 yıllık ve 500 yıllık döngüler bitiyor. Bu döngüler gücün doğadan batıya geçtiği döngüler.

Şimdi güç batıdan doğuya kayıyor.

AB’nin de son iki üç yılına giriyoruz.

Bu döngüler özellikle Türklere de çok yaramış. Devrimler ve devrim niteliğinde değişimler Türkiye için önemli..

Bu yıl birkaç sektör zorlanacak. Bazıları da çıkışta olacak. Zorlanacak sektörler, ağır vasıta, ayakkabı, inşaat, fuarcılık, yayıncılık-medya, AVM’lerin özellikle zorlanacağı bir yıl. 2020 markalar için kolay olmayacak.

Büyüme yaşayacak sektörler ise dijital medya, e-ticaret, bilgi teknolojileri...

Yöneticilere bazı öneriler vermek istiyorum; kolay ulaşılabilir olun. Yöneticilerin halkla ilişkilerinin daha fazla artması gereken bir dönem. Kendilerine daha çabuk bilgi ulaştıracak daha genç nesille çalışacaklar. Eski alışkanlıklar, ezbere dayalı alışkanlıklar bitiyor. Yardım istemek çok önemli. Bu dönemde egoyu aşmak çok önemli.

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DİNÇER GÜNER: MARTTA BİR SIKINTI VAR AMA ASIL SIKINTI 28 HAZİRAN'DAN SONRA

2020 yeni bir dünya düzenine geçiş yılı. Bunun için de dibin dibini bir görmek gerekiyor. Bu süreç her zaman sıkıntılı. Eskinin yıkıldığı, çok zor bir yıl olacak 2020. Plüton, Satrün, Jüpiter bir yeni ay etkisi yaratacak. Bu yeni bir çağın yeni bir düzenin başlangıcı demek.

Plüton yıkım demek. Artık geriye asla dönüş yok. Düzen ve sistem yok olur Plüton'un olduğu yerde. Oğlak burcu işin içinde. Oğlak ekonomiyle, finansla, parayla, devlet yöneticileriyle ilgilidir. 2020’de birçok liderin iktidarını kaybettiği bir yıl olacak.

Mart ayında Satürn’ün Kova Burcu’na geçişiyle toplumsal ayaklanmaların başlayacağı bir yıl 2020.

Bir uyanış yaşanacak. Kova halkın uyanışı demektir. Dünya üzerinde halkın otoriteye isyanını göreceğiz. Bunun fragmanını mart ile temmuz arasında göreceğiz ilk olarak.

Satürn baskılamakla alakalıdır. Kovada olduğu için yeni baskılamalar gelecek ki insanlar isyan edecek. 2020 farklılıkların birleşip ayağa kalktığı, uyanışı yaşattığı bir yıl.

Satürn-Plüton kavuşumlarında her zaman büyük bir yıkım, ekonomik kriz, diplomatik-askeri gerilim ve ardından yeni bir düzene geçiş başlıyor. 2020 bu noktada çok önemli bir yıl.

Son 200 yıldır Toprak Çağı yaşadık. Aralık 2020’de 200 yıllık Hava Çağı başlıyor.

Toprak Çağı'nda toprağın, kariyerin, paranın, iktidarın, somut şeylerin peşinde koşarız..

Hava çağında ise akıl, bilim, özgürlükler, insan haklarının çok önemli olacağı bir 200 yıl yaşanacak.

Aralık 2020’den sonra teknolojide uçacak insanlık, çağ atlayacak. Bilim-teknoloji-insan birleşecek. 2.5 yıl içinde uzayda koloniler kurulacak.

Çin 2020’de çok büyük bir güç olma yolunda tarih sahnesine çıkacak. Rusya da var bu şekilde ama özellikle Çin’in teknolojik önderlik yapacağı bir sürece giriliyor. ABD ise 2020’de ekonomik anlamda çok büyük bir darboğaza girecek. Toprak kaybedecek.

Satürn-Plüton'un kavuştuğu zamanlarda tarihte İngiltere hep zor günler geçirmiş. Ya ekonomik olarak ya insan haklarıyla ilgili sıkıntılar olmuş. 2020 İngiltere için çok da rahat bir yıl olmayabilir.

2020’de güç dengeleri değişiyor dünyada. Amerika eksenli, tekel model 2020’de artık bitiyor.

Mart ayı bu açıdan çok önemli. Ama Satürn-Plüton kavuşumunun Mars tarafından tetikleneceği üç tarih mart, ağustos ve aralık ayları hem Amerika için hem de doğal afetler konusunda dünya için çok önemli. Bu üç ay 2020’ye damga vuracak.

2020’de bir de Mars Koç burcunda 6 ay seyahat edecek. 28 Haziran'dan sonra dünya için 6 aylık çok zorlu bir süreç başlayacak.

Yeni dünya düzenine geçiş için martta bir etki göreceğiz ama asıl süreç 28 Haziran’dan sonra başlayacak. Ülkelerin birbirlerine atarlı olması, ambargo uygulaması görülebilir.

2020 dünyayı çok yoracak. Manşetler, son dakika olayları sürekli değişecek.

Ticari engeller olacak, biri bir yeri işgal etmek isteyecek diğeri hayır diyecek sıkıntılar çıkacak. Askeri anlamda hazirandan sonra sesler çok yükselecek.

Türkiye içinse 5 Nisan tarihi çok önemli. Artı eksi 10 günlük bu süreçte Uranüs Türkiye haritasında güneşin tam karşısından geçecek. Kabine parlamento değişimlerini gösterecek bize. Bu süreçte siyasi atmosfer çok da rahat olmayacak.

Dünyada yaşanan ekonomik kriz tabi ki Türkiye’ye de yansıyacak ama biz bu krizi bu kadar derin hissetmeyebiliriz. 2020’de Türkiye’de bir erken seçim yok.

5 gezegenin Oğlak burcunda seyahat ettiği bir yıl 2020. Oğlak’ın olduğu yerde eğlence yoktur. 2020’de eğlence yerleri kapanacak. Bu sene duygu falan yok, kimse romantik beklentiler içerisinde olmasın.