10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eski Bakan Ali Babacan, yeni partisinin kuruluş dilekçesini dün İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Parti resmi olarak kurulmuş olsa da henüz adı açıklanmadı ve Yargıtay'ın siyasi partiler listesine girmedi. Yeni partinin Yargıtay'ın "Faaliyette olan siyasi partiler" listesine girmesiyle, 2020 yılında kurulan 6'ncı parti olacak. Türkiye'deki siyasi parti sayısı da 84'e yükselecek.
Ali Babacan, yeni parti kuruluş dilekçesini ve 90 kişilik kurucular kurulu listesini dün İçişleri Bakanlığına teslim etti. Parti resmi olarak kurulurken, Babacan yarın (11 Mart Çarşamba) düzenleyeceği basın toplantısıyla partinin tanıtımını yapacakken ismini ve logosunu da tanıtacak.
2020'DE 5 YENİ PARTİ
Öte yandan Yargıtay'ın "Faaliyette olan siyasi partiler" listesine de 2020 yılında kurulan 5 yeni parti eklendi. Böylece Türkiye'deki parti sayısı 83'e yükseldi.
2020 yılında kurulan partiler; 2 Ocak'ta Anadolu Birliği Partisi (ABP),10 Şubat'ta Aydınlık Geleceğin Partisi (AYGİP),Merkez Ana Partisi (MAP) ve Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP),24 Şubat'ta da Güç Birliği Partisi (GBP) kuruldu.
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da 12 Aralık'ta Gelecek Partisi'ni kurmuştu.
BABACAN'IN PARTİSİ 84'ÜNCÜ OLACAK
Ali Babacan'ın ismi henüz açıklanmayan ancak "DEVA" kısaltmasıyla "Demokrasi ve Atılım Partisi" ismini alacağı öne sürülen parti Türkiye'nin 84'üncü siyasi partisi olacak.
İŞTE FAALİYETTEKİ PARTİLER
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