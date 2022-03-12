Gürcistan'da "Ukrayna olma" korkusu!

Son dakika haberler... Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Abhazya'da sözde parlamento seçimi yapıldığı belirtilerek, bu durumun yasa dışı bir eylem olduğu kaydedildi.
"YASADIŞI İŞGALİ MEŞRULAŞTIRMA ÇALIŞMASI"
AA'da yer alan son dakika haberine göre sözde seçimin, ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı atılan, uluslararası hukuk ilkelerine aykırı bir adım olduğu anlatılan açıklamada, "Bu sözde seçim, uluslararası hukukun standart ve ilkelerine tamamen aykırıdır ve Gürcistan'ın bölünmez iki bölgesinin (Abhazya ile Güney Osetya) yasa dışı işgalini meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir" ifadesi kullanıldı.
"YÜZBİNLERCE GÜRCÜ SÜRGÜN EDİLDİ"
Abhazya bölgesinden, yüz binlerce etnik Gürcü vatandaşın sürgün edildiği, Gürcülere etnik temizlik uygulandığı, bölge kontrolünün orada yasa dışı bulunan Rus işgal güçlerinin elinde olduğu kaydedilen açıklamada, sözde seçimin meşru olmadığının altı çizildi.
"RUSYA'NIN GİRİŞİMLERİ ENDİŞE VERİCİ"
Uluslararası toplumun Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiğine işaret edilen açıklamada, Rusya'nın işgal ettiği Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde insan haklarının ihlal edildiği, Rusya'nın bu bölgeleri ilhak etmek için girişimlerde bulunmasının endişe verici olduğu aktarıldı.
"ASKERİNİ GÜRCİSTAN'DAN ÇEK" ÇAĞRISI
Açıklamada Rusya Federasyonu'nun, 12 Ağustos 2008'de Avrupa Birliğinin ara buluculuğuyla imzalanan ateşkes anlaşmasını bugüne kadar hiçe saydığı belirtilerek, Moskova, bu anlaşmaya uymaya ve askerlerini Gürcü topraklarından çekmeye çağrıldı.
130 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK
Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın 35 koltuklu sözde parlamentosuna girmek için 123 aday yarışıyor. Toplam 130 bin seçmenin oy kullanacağı sözde seçim için 152 sandık kuruldu. Sözde seçim 5 yılda bir yapılıyor.
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