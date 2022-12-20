Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: "Güneşli, soğuk ve yağışsız günler"

Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli, soğuk ve yağışsız günler

Aralık ayının son günleri için hava tahminleri belli oldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, güneşli, soğuk ve yağışsız günlerin bizi beklediğini kaydetti

Giriş: 20.12.2022 - 17:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika:
"Güneşli, soğuk ve yağışsız günler"
0:00 / 0:00

Türkiye’de kar yağışları ülkenin yüksek kesimlerini, dağlarımızı beyazlatmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen ve Ukrayna-Rusya çevresinin soğuk havası bir dalga kar bıraktı ama gelecek günlerde yağışların kesilmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz çevresi ile Doğu Karadeniz’de ve biraz da Doğu Anadolu’da Çarşamba gününe kadar aralıklı kar yağışları görebiliriz.

Hava iç kesimlerde yağışsız ama sis ve pus var. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Anadolu genelinde erken saatler sis ve pus oluşacak. Şehirlerarası yollarda düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin etkisi yaptığı gibi bu sisli hava erken saatlerde spor/yürüyüş için de sağlıksız bir hava koşulu. Gün içerisinde ise güneşle birlikte sis açılıyor.

İstanbul’da sabahlar 5-6 derece hissedilirken Ankara’da -3 dereceye kadar indik. Ayaz geceler yaşayan Anadolu’da bu soğuklar Cuma gününe kadar devam ediyor. Hafta sonu gelirken Batı bölgelerde yeniden lodosla 4-5 derece ısınacağız, iç kesimlerde de 2-3 derecelik bir ısınma görünüyor.

Aralık ayının kalan kısmında güneşli ama soğuk, yağışsız günler görünüyor. Kurak geçirdiğimiz sonbaharın ardından şu son günlerde biraz kışa yaklaştık, dağlarda kar yağışları topladık ama bunların devamı yok. Aralık ayının son haftası ve yılbaşı yaklaşırken Marmara’yı da içine alacak şekilde bir soğuk ve yağışlı hava daha görünüyor.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
DHKP-C üyesi 12 kişi tutuklandı
Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Başkent'teki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
MSB: Yunanistan'a ait uçaklar NATO uçuşunu hedef aldı
Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe!
Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.