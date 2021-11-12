'Güneş gözümü alıyor' bahanesi de kurtarmadı

Edirne'de aracının ön camında cam filmi olan sürücüleri cezadan "güneş gözümü alıyor" bahanesi kurtaramadı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Denetimde ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi.

Aracının ön camında sürücünün görüşünü engelleyen cam filmi olan araçlara ceza uygulandı.

Sürücüler yasak olduğunu belirten ekiplere "güneş gözümü alıyor", "otomobili satın aldığımda böyleydi", "haberim yoktu" bahaneleriyle cevap verdi. Ön camında cam filmi olan 9 sürücüye 314'er lira para cezası verildi.

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülere trafiğe çıkmalarına izin verilirken, cam filmi çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.