Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!

Son dakika haberine göre üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.
AA'da yer alan habere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
SEGBİS ÜZERİNDEN İFADESİ ALINACAK
Soruşturma kapsamında, Doku ile kaybolmadan önce son görüşen kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Zeynal A, başsavcılığın talimatıyla Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Zeynal A'nın ifadesinin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınacağı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara son verilmişti.
Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılmasına karar verilerek su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos 2020'de 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan da sonuç alınamaması üzerine aramalar 18 Ağustos 2020'de tamamlanmıştı.
SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLERİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU
Gülistan Doku'nun bulunması için 15 Ekim 2020'de yeniden başlatılan arama çalışmaları ise tüm çabalara rağmen genç kıza ulaşılamaması üzerine bir süre önce tamamlanmıştı.
Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun soruşturma dosyası kapsamında Erzincan, Bingöl, Elazığ ve Erzurum gibi çevre illerin cumhuriyet savcılıkları ve kolluk birimlerine talimat yazısı göndermişti. Başsavcılık, söz konusu talimat yazısında, soruşturmaya esas olarak, 5 Ocak 2020'den itibaren savcılıklar ve kolluk birimlerinden kimliği tespit edilemeyen buluntu kadın cansız bedenleriyle ilgili soruşturma kaydı ve müracaatın bulunup bulunmadığına ilişkin evrak talep etmişti.
Soruşturma kapsamında savcılıkça Doku'nun erkek arkadaşı Zeynal A. ve genç kızın son görüştüğü diğer kişilerin bilgisine başvurulmuştu.
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