4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.