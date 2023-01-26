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Cinayet çıktı! Bursa'da gübre içerisinde cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Bursa'da gübre içerisinde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirlendi. Cesedin ise Suriyeli bir kadına ait olduğu açıklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı

Giriş: 26.01.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gübre içerisinde cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu!
DHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinden çıkan cesedin, Suriye uyruklu bir kadına ait olduğu tespit edildi. Kadının 2 ay önce öldürüldüğü belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Orhangazi ilçesinde oturan B.S.'nin siparişi üzerine zeytin bahçesine hayvan gübresi getirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

B.S. ağaçların köklerine atmak için kepçeyle gübreyi taşırken, ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda, Suriye uyruklu evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da 4 kişiyi gözaltına aldı. Gübrenin temin edildiği çiftliğin sahibi de ifadesine başvurulmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Cinayetin 2 ay önce işlendiği, gözaltına alınan şüphelilerin ve ölen kadının kimliğinin soruşturmanın güvenliği açısında açıklanmadığı ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.

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