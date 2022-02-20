Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

DHA

Olay, öğle saatlerinde ilçede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait şantiyede meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, şantiyede çalışan Mehmet Yılmaz (38), ıslak toprağın kayması sonucu yaşanan göçüğün altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan Yılmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.