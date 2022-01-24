Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sol bekini buldu.

Sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekiplerinden Reims'te oynayan Ghislain Konan'ı transfer etmek için harekete geçti.

Sözleşmesi bu yaz bitecek olan Konan'ın düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

26 yaşındaki oyuncu şu anda Fildişi Sahilleri Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor.