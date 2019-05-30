Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Gençlerbirliği, 24. haftada takımın "iyi onamadığı" gerekçesiyle teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı.

Abalı Denizlispor'un 2 puan gerisinde ikinci sıradayken Sözeri ile devam etmeme kararı alan kırmızı-siyahlılar, Afjet Afyonspor beraberliğinin ardından sezona başladığı hocasını göndererek, daha önce de Gençlerbirliği'ni çalıştıran İbrahim Üzülmez'i göreve getirdi.

Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez'in göreve başlamasının ardından 6 hafta yenilgi yüzü görmedi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN ÜZÜLMEZ'E TEŞEKKÜR

Gençlerbirliği Kulübü, yollarını ayırdığı teknik direktör İbrahim Üzülmez için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Üzülmez ve ekibine bize yaşattıkları şampiyonluk ve emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.